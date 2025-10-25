يواصل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي جولته الرعوية في منطقة فتوح كسروان، حيث شملت زيارته محطتين رئيسيتين، هما مزار القديسة ريتا في غبالة ورعية العذراء والعازر.

المحطة الأولى: غبالة ومباركة مزار القديسة ريتا

بدأت جولة صاحب الغبطة بمباركة مزار القديسة ريتا في غبالة. وتضمّنت المحطة كلمة لخادم الرعية الخوري غسان عون، تبعتها كلمة شكر وبركة من البطريرك الراعي.

المحطة الثانية: رعية العذراء والعازر

في المحطة الثانية، استُقبل غبطته بحفاوة بالغة في رعية العذراء والعازر من أبناء الرعية وفاعلياتها السياسية والبلدية والروحية.

تقدّم المستقبلين: النائب السابق فارس سعيد، النائب السابق منصور البون (ابن البلدة)، النائب السابق نعمة الله أبي نصر، كاهن الرعية الخوري رفول خيرالله، رئيس البلدية السيد رفول كامل، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات وحشد من المؤمنين.

كلمة رئيس البلدية وتكريمات خاصة

بعد ترحيب الخوري رفول خيرالله، ألقى رئيس البلدية رفول كامل كلمة رحّب فيها بالبطريرك، مؤكّداً أنّ زيارته "تجسّد حضور الكنيسة الأم التي تعضد أبناءها وتشجعهم على الثبات في الرجاء".

وشملت التكريمات:

تقديم مفتاح البلدة: قدّم النائب السابق منصور البون مفتاح البلدة إلى صاحب الغبطة "عربون محبّة ووفاء".

شجرة العُذر: أُهديت شجرة عُذر للبطريرك لتُزرع في بكركي، كعلامة على "التجذّر في الأرض والإيمان الراسخ".

درع تكريمية: قدّم النائب السابق نعمة الله أبي نصر درعاً تكريمية إلى المطران يوحنا رفيق الورشا، تعبيراً عن التقدير والمحبة.

وأُزيح الستار عن لوحة تذكارية تخليداً للمناسبة، وسط تصفيق وفرح الحاضرين.

كلمة البطريرك الختامية

في ختام زيارة الرعية، شكر البطريرك الراعي أبناء العذراء والعازر على استقبالهم ومحبتهم الصادقة، مؤكداً أنّ "أبناء العذراء سيبقون مثالاً في الإيمان والتجذر والانتماء إلى الكنيسة والوطن".

المحطة الثالثة

بعد ذلك، توجّه غبطته إلى المحطة الثالثة في جولته الرعوية، وهي دير مار بطرس وبولس للرهبنة اللبنانية المارونية، حيث استُقبل بالصلوات والترانيم والأجواء الإيمانية.