التقى البابا لاوون الرابع عشر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في لقاء هو الأول بينهما وقد تمنى البابا الصحة لغبطته الذي غاب عن حفل تنصيب البابا الجديد بحكم الظرف الصحي الذي ألمّ به في عيد الفصح الماضي.

وأكد البابا لاوون أن لبنان في قلبه كما الكنيسة المارونية المنتشرة، مشيراً إلى أن "التحضير لزيارة لبنان جارٍ بفرح عظيم وعاطفة أبوية كاملة لوطن الرسالة والقديسين".

بدوره شكر الراعي، البابا "على محبته الخاصة للبنان واختياره بين المحطات الأولى لزياراته الأولى بعد توليه سدة البابوية البطرسية على رأس الكنيسة الكاثوليكية"، وقد وضع البابا بوضع المسيحيين في لبنان والشرق وعن حالة الهجرة المقلقة التي تسببت بها الحروب والأزمات الإقتصاية، وقد أعرب له عن حماسة الشعب اللبناني لاستقباله بكل أطيافه في لبنان في أواخر الشهر القادم، بحسب بيان للبطريركية المارونية.

وجرى الحديث عن تنظيم لقاء خاص بين البابا وبطاركة الكنائس الكاثوليكية في الشرق.

ورافق الراعي المطران رفيق الورشا، المونسنيور جورج أبي سعد، المونسنيور جوزيف صفير ووليد غياض.

وقدم الراعي للبابا درع البطريركية المارونية وهدية من لبنان عبارة عن صندوق من خشب الأرز وفيه من منتوج جزين طقم السفرة الكامل المزخزف بالعلم اللبناني وقد حفر على الصندوق باللغة الإيطالية ما معناه: " يُقدم إلى قداسة البابا لاون الرابع عشر من الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، تشرين الأول/ أكتوبر 2025".