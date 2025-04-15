أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، بأنه “بناءً لتوجيهات معالي وزير الدّاخليّة والبلديّات العميد أحمد الحجّار، كلّف محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود فوجي حرس وإطفاء مدينة بيروت بالتنسيق والتعاون فيما بينهما لإزالة كافة الشعارات واللافتات والصور والأعلام واللافتات والاعلانات الموضوعة على الاملاك العامة على طول الطريق الممتد من وسط بيروت لغاية المدينة الرياضية بالاتجاهين على أن تُطلب المؤازرة الأمنية اللازمة وفقاً لما تقتضيه الحاجة.”

وباشرت القوى من فوجي الإطفاء والحرس تنفيذ المهمة بالتعاون مع القوى الأمنية وذلك في إطار جعل بيروت مدينة خالية من الشعارات الطائفية والسياسية والحزبية والاعلانات المنتشرة في الشوارع وعلى الأبنية وأعمدة الإنارة والاماكن العامة.