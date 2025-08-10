Image
Aug 10, 2025 1:11 PMClock
متفرقات
  • Plus
  • Minus

بالصور: حريق هائل في "سبينيس" - جناح!

أفادت معلومات بوقوع حريق هائل في "سبينيس" - الجناح، فجر اليوم.

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o