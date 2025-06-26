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Jun 26, 2025 2:37 PMClock
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بالصور: انهيار مبنى في الضاحية

انهار مبنى في الضاحية الجنوبيّة لبيروت، كان قد استُهدف خلال القصف الإسرائيلي الأخير.
 

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