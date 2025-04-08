Image
Apr 8, 2025 9:13 PMClock
أخبار محلية
  • Plus
  • Minus

بالصورة - مطرانية جبيل والبترون توجه تعميمًا بشأن تحييد الكنائس عن الحملات الانتخابية

صدر عن مطرانية جبيل والبترون وما يليهما (جبل لبنان) للروم الأرثوذكس، تعميم، جاء فيه:

"على ضوء الانتخابات البلدية والاختيارية التي ستجري كما هو مقرّر لها في أيار المقبل، وعلى ضوء احترام ارادة الجميع في اختيار مرشحه أو مرشحيه الذين يرى فيهم الأهلية لحمل المسؤولية الوطنية في الخدمة العامّة، جئت بهذه الرسالة أذكركم بالتعميم المعمول به في أبرشيتنا بشأن تحييد الكنائس وقاعاتها ومرافقها عن استخدامها في الحملات الانتخابية على أنواعها، أو لعرض البرامج السياسية أو الترويج للشعارات الانتخابية أو تعليق الأعلام الحزبية".

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o