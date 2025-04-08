صدر عن مطرانية جبيل والبترون وما يليهما (جبل لبنان) للروم الأرثوذكس، تعميم، جاء فيه:

"على ضوء الانتخابات البلدية والاختيارية التي ستجري كما هو مقرّر لها في أيار المقبل، وعلى ضوء احترام ارادة الجميع في اختيار مرشحه أو مرشحيه الذين يرى فيهم الأهلية لحمل المسؤولية الوطنية في الخدمة العامّة، جئت بهذه الرسالة أذكركم بالتعميم المعمول به في أبرشيتنا بشأن تحييد الكنائس وقاعاتها ومرافقها عن استخدامها في الحملات الانتخابية على أنواعها، أو لعرض البرامج السياسية أو الترويج للشعارات الانتخابية أو تعليق الأعلام الحزبية".