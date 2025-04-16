Apr 16, 2025 1:52 PMClock
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بالصورة - كيف تصدّق المعاملة في "الخارجية"؟

المركزية - نشرت وزارة الخارجية والمغتربين بعض المعلومات التي تساعد المواطنين على تصديق معاملاتهم.

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