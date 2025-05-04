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May 4, 2025 2:49 PMClock
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بالصورة - عروس تقترع بفستان الزفاف

شاركت عروس بالانتخابات البلدية والاختيارية وظهرت في احد مراكز الاقتراع وهي ترتدي فستان الزفاف.

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