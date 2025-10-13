Oct 13, 2025 7:53 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

بالصورة - حافلات الصليب الأحمر وهي تتحرك من غزة إلى معبر كرم أبو سالم استعدادا لنقل الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم

Uploaded Image

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o