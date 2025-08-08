Aug 8, 2025 3:13 PMClock
بالصورة - جريحان نتيجة انزلاق سيارة واصطدامها بعمود إنارة على أوتوستراد عدلون باتجاه صور وحركة المرور طبيعية في المحلة

Uploaded Image

