Oct 30, 2025 10:55 AMClock
أخبار محلية
  • Plus
  • Minus

بالصورة - الطيران الإسرائيلي فوق السراي

انتشرت صورة تُظهر الطيران الحربي الإٍسرائيلي يُحلّق فوق السراي الحكومي. 

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o