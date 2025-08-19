اشارت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي عبر حسابها على منصة "اكس"، الى انه "اثر تداول مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر قيام ثلاثة أشخاص بالاعتداء بالضرب على قاصر داخل أحد صالونات الحلاقة في بلدة رشعين – قضاء زغرتا، ونتيجة المتابعة الحثيثة، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من تحديد هوية المتورطين، وجرى توقيفهم بناء لاشارة القضاء المختص،قبل ان يتركوا لقاء بسندات إقامة".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو يُظهر قيام ثلاثة أشخاص بالاعتداء بالضرب على قاصر داخل أحد صالونات الحلاقة في بلدة رشعين – قضاء زغرتا.

على الأثر، ونتيجة المتابعة الحثيثة، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من تحديد هوية المتورطين ،وجرى توقيفهم بناء لاشارة القضاء المختص،ثم فيما بعد تركوا لقاء سندات إقامة.