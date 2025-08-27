نشرت نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام أطلت فيها إلى جانب المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب.

وعلّقت أورتاغوس على الصورة بالقول: "وأخيرا التقيت الأسطورة ايلي صعب في بيروت".

وكان انتشر فيديو لأورتاغوس مؤخرا ظهرت فيه وهي تصفف شعرها لدى المزين طوني المندلق في بيروت.

ونشر المندلق الفيديو عبر حسابه معلقا عليه:"المرأة التي كنتم جميعًا بانتظارها".

وبدت أورتاغوس في نهاية الفيديو مبتسمة بقصّة شعر متوسطة الطول تتخطى الكتفين قليلًا، وتسريحة شعر مموّج تُعرف باسم Wavy.