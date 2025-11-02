7:29 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

بالصورة: انقلاب حافلة كبيرة لنقل الركاب على طريق بيروت الجنوب مقابل مفرق جدرا وتمّ نقل عدد من الاصابات

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o