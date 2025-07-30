المركزية - يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية عامة، وذلك في الحادية عشرة من قبل ظهر الغد 31 الجاري.

ووزعت الامانة العامة للمجلس جدول الاعمال كالتالي:

"1 - إقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم11 الصادر بتاريخ 2025/6/12 الإيجارات للأماكن غير السكنية ) ..

- إقتراح القانون الرامي إلى تعديل الفقرة ( ب ) من المادة 37 من القانون رقم 367 الصادر في الأول من أب سنة 1994 ( مزاولة مهنة الصيدلة )

- إقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 تاريخ ???9/4/23 و تعديلاته ) تحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة ) .

- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 315 تنظيم القضاء العدلي .

- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 193المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان و إعادة تنظيمها ".