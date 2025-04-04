استنكرت جمعية "كشاف البيئة" في بيان، "المجزرة البيئية المستمرة بحق الاشجار الحرجية المعمرة في منطقة وادي فعرا في محافظة بعلبك الهرمل، حيث تم توثيق عمليات قطع جديدة للعديد من أشجار الشوح واللزاب المعمرة".

وقال مفوض البيئة في الجمعية نجيب سنجر: "مجزرة جديدة تضاف الى ما سبقها من مجازر ومآس في حق ما تبقى من اخضر لبنان. لقد تم قطع العديد من أشجار اللزاب النادرة، وهذه الأشجار معرضة للزوال في حال استمر هذا الواقع المرير والمؤلم في استباحة شبه شاملة وكاملة لثروة وطنية".

أضاف: "يبدو أن الاستغلال والاعتداء اللذين يمارسهما الإنسان تجاه البيئة ومواردها الطبيعية وصلا إلى مرحلة لا يمكن السكوت عنها، ولم يعد من المقبول ان تترك هكذا جرائم دون عقاب".

وناشد "وزارتي الزراعة والبيئة والمهتمين بالشأن البيئي، التحرك لوضع حد لهذا الاستهتار واللامبالاة والتسيب وعدم المسؤولية، حفاظا على ما تبقى من ثروة لبنان الحرجية".