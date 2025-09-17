Sep 17, 2025 7:46 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

بالصورة: الجيش الإسرائيلي أطلق قذيفة مضيئة مقابل تلة الرويسة بين بلدتي ميس الجبل وحولا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o