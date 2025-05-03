أصدرت وزيرة التربية والتعليم العالي، الدكتورة ريما كرامي، التعميم رقم 24/م/2025، الموجّه إلى جميع المسؤولين عن الثانويات والمدارس والمعاهد الرسمية، بشأن اعتماد عدد من أبنيتها مراكز لأقلام الاقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية المرتقبة.

وجاء في التعميم أنّه سيتم إقفال المؤسسات التربوية الرسمية التي ستُستخدم كمراكز اقتراع، وذلك ابتداءً من صباح السبت الواقع فيه 10 أيار 2025، ولغاية مساء الإثنين في 12 أيار، حرصًا على حسن سير العملية الانتخابية وتحضيرًا لوجستياً وتقنياً يضمن انتظام الاقتراع.

وشدد التعميم على ضرورة حضور مدير المدرسة أو الثانوية أو المعهد الرسمي، أو من ينتدبه، إلى المؤسسة التربوية المعنية بدءًا من الساعة السادسة من صباح يوم السبت، لاستقبال رؤساء الأقلام والكتبة والمستلزمات الانتخابية التي توزعها وزارة الداخلية والبلديات ضمن التحضيرات المسبقة للعملية الانتخابية.

أما بشأن الدروس يوم الإثنين، فقد تركت وزارة التربية الخيار لمديري المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية، لاتخاذ القرار الذي يرونه ملائمًا بشأن استئناف التدريس من عدمه، وذلك تبعًا لوضع كل مؤسسة على حدة وظروفها اللوجستية بعد انتهاء العملية الانتخابية.