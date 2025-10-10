المركزية - أفادت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، في بيان، بأن “عدد الشكاوى من حالات العنف الأسري المبلغ عنها على الخط الساخن 1745 لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لشهر أيلول 2025، جاء على الشكل التالي:

عنف جسدي 97، عنف جنسي 0، عنف معنوي 8، عنف اقتصادي 0 ، وغير ذلك 0.

صفة الجاني/ة بالنسبة الى الضحية:

الزوج 65، الأب 15، الأم 2، الأخوة 9 وغير ذلك 14.

وأوضحت الهيئة أن هذا التقرير الشهري شمل عدد الإتصالات المتعلّقة بحالات العنف الجسدي والجنسي والنفسي والإقتصادي التي تتلقاها القوى الأمنية عبر الخط الساخن 1745، والتي يتمّ التبليغ عنها من قبل الضحية أو أفراد الأسرة أو كل من يشهد عليها، بالإضافة إلى تحديد هوية الجاني أو الجانية بالنسبة إلى الضحية.