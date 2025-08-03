Aug 3, 2025 4:58 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

باكستان وإيران تتعهدان برفع التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار وتعزيز التعاون ضد الإرهاب

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o