May 7, 2025 11:18 AMClock
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باكستان تستدعي القائم بالأعمال الهندي احتجاجا على انتهاكات بلاده لاتفاقية وقف إطلاق النار

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