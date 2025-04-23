بدأت باصات النقل المشترك في نقل الركاب من بيروت إلى صيدا وصور، ولاقت الخطوة ترحيباً من الأهالي.

ويجوب باص ساحات وعدداً من شوارع صيدا الرئيسية كل نحو ساعة تقريباً، ويتوقف لنقل الركاب إلى محلة الكولا في بيروت بمبلغ مائة ألف ليرة لبنانية فقط للراكب، علماً أن باصات شركة الصاوي زنتوت تتقاضى من الراكب الواحد 200 ألف ليرة.

أما أصحاب مواقف السيارات العمومية فينقلون الراكب بمبلغ 400 ألف ليرة في حال تواجد 4 ركاب في السيارة. وأبدى هؤلاء مع أصحاب سيارات التاكسي العمومية تخوفهم على عملهم، سيما في ظل تواجد السيارات والفانات التي تعمل بشكل مخالف بلوحات خصوصية.

المصدر: النهار