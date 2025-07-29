المركزية - قدّم رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل واجب العزاء بالفنان زياد الرحباني في بكفيا على رأس وفد من الهيئة السياسية في "التيار الوطني الحر".

وأشار باسيل الى أن " زياد الرحباني لم يغب و موسيقاه ومسرحه كانا وسيبقيان دائما حاضرين"، لافتا الى أن "زياد عرف كيف يعزف على وتر وجعنا الوطني ويروي حكاياتنا اليومية ومن هنا أصبحنا نتداول مسرحياته بيومياتنا الوطنية والاجتماعية والحياتية".

واضاف: "زياد الرحباني ترك لنا إرثاً كبيراً وسيبقى حاضرا بوجداننا كشعب، وسواء كان حاضرا أو غائبا سنبقى نتناول أخباره ومنها اخبار البلد، ونحن نتوجع سنعرف الضحك لأنه جمع بين الاثنين".

وقال: "زياد تكلم بالحق ورفض الظلم وكان مقاوماً بطبيعته لاي خطأ.

وختم: لبنان هو زياد".