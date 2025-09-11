أكد رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، خلال عشاء هيئة قضاء طرابلس، أن طرابلس تمثّل جزءاً أساسياً من الهوية الوطنية، قائلاً: "لبنان من دون طرابلس ليس لبنان، وطرابلس من دون لبنان ليست طرابلس."

وأشار باسيل إلى عمق العلاقة التاريخية بين التيار ومدينة طرابلس، مشيداً بصمود أهلها خلال فترات الاحتلال، وقال: "كنا نأخذ المثل بطرابلس لأنها لم تكن يوماً مع الاحتلال، وندرك جيداً معاناة الطرابلسيين في تلك المراحل."

ورأى أن طرابلس تشكّل رمزاً للوحدة الوطنية باعتبارها "عاصمة الشمال المتنوع وعاصمة لبنان الثانية"، مؤكداً أن التيار لا يرى لبنان منقوصاً بأي منطقة أو مكوّن، وأضاف: "هذا هو التحدي أمامنا جميعاً: أي لبنان نريد؟ خصوصاً في ظل ما يشهده الإقليم من محاولات تقسيم يجب أن نواجهها."

وتابع باسيل بالقول إن هناك من حاول خلق فجوة بين التيار وطرابلس، قائلاً: "اخترعوا روايات لفصلنا عنها، لكن الحقيقة أن العلاقة بين البترون وطرابلس، كما بين طرابلس وسائر المناطق، هي علاقة وحدة ومصير مشترك."

وفي الشق الإنمائي، لفت باسيل إلى أن التيار قدّم سبعة مشاريع أساسية للمدينة خلال تولّيه وزارة الطاقة، منها مشاريع تتعلق بكهرباء قاديشا، معمل دير عمار، محطة الغاز في الميناء، محطة البداوي، محطة الصرف الصحي، سدّ نهر البارد، ومصفاة البداوي، مؤكداً أن "طرابلس لم تُعامل يوماً بأقل من أي منطقة أخرى، بل كان الهدف دائماً أن تكون في المقدمة نظراً لحجمها وأهميتها."

وختم باسيل مؤكداً أن "طرابلس لا تحتاج إلى شوارع جديدة بل إلى ترميم أسواقها وإحياء اقتصادها"، مشدداً على أن التيار الوطني الحر يرفض أي فكر عنصري أو تقسيمي، ويؤمن بلبنان الموحد، الكبير، والمتنوع.