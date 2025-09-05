في مواقف سياسية تصعيدية طالت الملفات المالية، القضائية، والعلاقات الإقليمية، أعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عن تقديم طعن أمام المجلس الدستوري بقانون إعادة هيكلة المصارف، معتبراً أن المنظومة السياسية والمالية "تحرم اللبنانيين من استعادة أموالهم"، في حين يعمل التيار، بحسب قوله، على تمكين هذا الحق.

وفي كلمة له خلال العشاء السنوي لهيئة قضاء الشوف، مساء اليوم، قال باسيل:

"قبل خمس سنوات قدّمنا قانوناً لاستعادة الأموال المهرّبة إلى الخارج، لكن البعض رفضه لأنه لا يخدم مصالحه"، مضيفاً أن الحكومة الحالية "عاجزة عن إصلاح البلد، وعن ضمان استقلالية القضاء".

وفي ملف العلاقات مع سوريا، توجّه باسيل برسالة مباشرة إلى الرئيس السوري بشار الأسد، قائلاً:

"الرئيس السوري دعا إلى التعالي على جراح سبّبها له بعض اللبنانيين في سوريا، وأنا أقول له: ليتعالى أيضاً عن جراح خطف وذبح العسكريين على يد جبهة النصرة".

وأضاف: "لا يحق لسوريا أن تطالبنا بالسجناء، بل نحن من له الحق بالحديث عن حقوق الشعب اللبناني، ولا يمكن أن ننسى دماء الجيش اللبناني التي سقطت بسببها".

وردًا على اتهامات موجهة إلى التيار بتوفير غطاء سياسي لحزب الله، قال باسيل:

"من يقول إننا أعطينا غطاءً سياسياً لحزب الله، أؤكد له أنه سبقنا بذلك بوقت طويل. نحن لم نقف مع حزب الله، بل وقفنا في وجه العدو الإسرائيلي".

وتعكس مواقف باسيل توجهاً واضحاً نحو إعادة التموضع السياسي للتيار الوطني الحر، في مرحلة تشهد تطورات حساسة على مستوى خطة حصر السلاح، ومسار إصلاح القطاع المصرفي، والضغوط الدولية على لبنان لتنفيذ الورقة الأميركية.