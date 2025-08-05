المركزية - التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت اليوم رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، على رأس وفد نواب كتلة "لبنان القوي" في الجبل: فريد البستاني، سيزار أبي خليل وغسان عطا لله، في زيارة تضامنية، حيال ما تعرّضت له مدينة السويداء في سوريا، وتقديم التعازي بضحايا المجازر التي حصلت، وتأكيد التضامن الوطني مع سائر المكوّنات في لبنان.

وشارك في اللقاء عدد من المسؤولين في المجلس المذهبي ومشيخة العقل.

وبعد اللقاء صرّح النائب باسيل قائلا: "تشرفنا اليوم بزيارة دار الطائفة الدرزية الكريمة والتقينا بسماحة شيخ العقل والمشايخ والمسؤولين في دار الطائفة، وتحدثنا بالوضع العام في البلد وما حدث في سوريا، وجئنا لكي نعبّر عن تضامننا مع بعضنا كلبنانيين ومكوّنات لبنانية، للوقوف جنب بعضنا البعض في أي لحظة يشعر فيها أي احد منّا انه ليس فقط بخطر إنما بقلق ينتابه فيرى اللبنانيين إلى جانبه. وفي النهاية هذا البلد مؤلف من مكوّنات طائفية يجب أن لا يشعر احدها أنه مهدد في أي لحظة بوجوده، والطائفة الدرزية هي طائفة مكوّنة ومؤسسة للكيان اللبناني، وهي قلب الجبل والركن الأساسي، التي تستطيع مع باقي المكوّنات أن تعطي الطمأنينة والاستقرار لوطننا".

اضاف: "من دون شك، لسنا بمعزل ولا بمنأى عما يجري من حولنا ولا سيما في سوريا تحديدا، وما حدث فمن المؤكد أن يدفعنا جميعا لكي نقلق، وباحتمال أن تنتقل العدوى إلى عندنا، لأنه لا يوجد لما جرى مبرراته بأن تحصل مثل هكذا أحداث أبداً. لهذا، لدينا خلاصة واحدة، انه في أي وقت من الأوقات تضامننا السريع مع بعضنا هو الذي يبعد الشر والخطر عنا".

وتابع: "خلافاتنا السياسية وآراءنا المتنوّعة في بلد غناه بتنوعه كله مسموح، إنما الممنوع أن يمسّ أحدنا الآخر، أو يشكّل له أي خطر وجودي، وفي هكذا حال يسلم البلد. مهما أتانا من ضربات من الخارج فإننا نستطيع بتضامننا ردّها وبأن ندافع عن بعضنا، المهم أن نحافظ على بعضنا ونحفظ بعضنا وهكذا نحفظ وطننا".

وردا على سؤال حول مدى التوافق بخصوص سلاح حزب الله، قال باسيل: "أظن متفقون مع سماحة شيخ العقل بهذا الخصوص".

الأمم المتحدة: كذلك التقى شيخ العقل المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا، وجرى تناول القضايا الانسانية المتصلة بمدينة السويداء في سوريا والجهود التي يبذلها سماحة شيخ العقل في هذا السياق.

تجمع العلماء المسلمين: واستقبل وفدا من تجمع العلماء المسلمين برئاسة رئيس الهيئة الإدارية الشيخ الدكتور حسان عبد الله، حيث عرض الوفد آخر المستجدات على الساحة اللبنانية، وعقب اللقاء صرح الشيخ عبد الله قائلا: "تشرفنا بلقاء سماحة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى ضمن الزيارات التي سيقوم بها تجمع العلماء المسلمين في هذه الفترة الحرجة من تاريخ منطقتنا، للعمل على تغليب لغة العقل والحوار على لغة التقاتل والاختلاف، وكانت وجهات النظر متطابقة لجهة ضرورة التواصل بين مختلف الطوائف اللبنانية كي لا تنعكس الأحداث المؤسفة التي حصلت في سوريا على الوضع في لبنان. وأكدنا نحن في تجمع العلماء المسلمين الذي يضم علماء من أهل السنة والجماعة والشيعة الإمامية، على ان الوحدة الاسلامية ضرورة إسلامية ووطنية، نعصم من خلالها الوضع الداخلي من التدهور، وهي لن تتوقف فقط على الوحدة بين المسلمين، بل هي مقدمة لحوار وطني شامل يصل الى الوحدة الوطنية. لقد أبدينا استعداداً لدعوة لقاء المرجعيات الروحية الإسلامية والمسيحية لصياغة نداء موحد للبنانيين للابتعاد عن كل ما يسبب الفرقة، والدعوة للالتزام بالحوار بما يكفل السلم الأهلي والتأكيد على الانتماء الوطني. وقد أكدنا لسماحة الشيخ سامي ابي المنى باسم تجمع العلماء المسلمين على الأمور التالية:

أولاً: يُشيد تجمع العلماء المسلمين بالحكمة التي يعالج بها سماحة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى الأوضاع في لبنان وسوريا، وأكدنا على ضرورة ان يكون الحاكم هو الموَاطَنة الصالحة وليس الانتماء الطائفي والمذهبي.

ثانياً: أكدنا على ضرورة ان تُحل الاشكالات التي حصلت في سوريا في إطار حماية السلم الأهلي وضمان حقوق الأقليات الدينية والحفاظ عليهم، وعدم تهديد أمنهم وسلامتهم، وتقديم كل ما يكفل لهم حق المشاركة في المستقبل السياسي لسوريا، كما كان لهم دور أساسي في بناء سوريا بعد مرحلة الاستعمار الفرنسي.

ثالثاً: أكدنا لسماحته على ان الأولوية برأينا يجب ان تكون لضمان الإنسحاب الصهيوني من كامل المناطق التي ما زال يحتلها في الجنوب اللبناني، ووقف إطلاق النار وإيقاف الاختراقات الجوية للسيادة اللبنانية، وبعد ذلك يمكن للحوار الداخلي حول كيفية الاستفادة من سلاح المقاومة ان يصل إلى النتيجة التي تضمن سيادة واستقلال هذا البلد.

رابعاً: دعونا سماحة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى للسعي مع بقية رؤساء الطوائف في لبنان لإقامة لقاء للمرجعيات الروحية اللبنانية، لوضع ميثاق وطني للحفاظ على السلم الأهلي وبناء الوفاق على أساس الالتزام بإتفاق الطائف وتطبيقه بحذافيره دون نقصان، والتأكيد على ان لبنان هو وطن نهائي للبنانيين. أخيراً أكدنا على استمرار التواصل فيما بيننا لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين".

إجتماعات: واجتمع شيخ العقل إلى اللجنتين المالية والإدارية في المجلس المذهبي لمناقشة اعمالهما، بحضور رئيسيها الدكتور عماد الغصيني والدكتور منصور اشتي.