Apr 26, 2025 7:11 PMClock
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باسيل: وقفنا بوجه مشروع توطين النازحين السوريين وأفشلنا مشروع الانقلاب العسكري عبر تحريضهم وتسليحهم وأفشلنا تكرار تجربة اللاجئين الفلسطينيين ولبنان في خطر وجودي حقيقي فماذا ستفعل حكومته؟

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