Jul 15, 2025 1:06 PMClock
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باسيل: وجّهنا للحكومة أسئلة كثيرة ولم تجب إلا على سؤال واحد "يا ريت ما جاوبتنا عليه"

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