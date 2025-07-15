Jul 15, 2025 1:16 PMClock
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باسيل: نريد من حزب الله أن يسلّم سلاحه للدولة لكنّنا ضدّ التحريض والحرب الأهليّة ونحن مع الحوار في مسألة تسليم السلاح

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