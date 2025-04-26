Apr 26, 2025 7:23 PMClock
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باسيل: نحنا امام حالة طوارئ وطنية بالاعتداء على سيادتنا وهويّـتنا، والبلديات هي المحطّة الحالية لمعركتنا. التيار الوطني الحرّ سيكون له شرف تحرير لبنان من جيش النازحين السوريين

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