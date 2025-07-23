المركزية - أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في كلمة القاها خلال عشاء هيئة قضاء المتن الى أن "المتن ميزان للبنان بتنوعه وتركيبته ومزاح ناسه وبالنتيجة المتن هو مختبر لكل الافكار ونحن سعداء بتائج الانتخابات البلدية التي تحققت بالمتن وسعداء بتحالفنا مع آل المر الذين فزنا معهم باتحاد بلديات المتن، ومن الطبيعي ان يكون لهم هذا الفوز بهذا الاتحاد لأنهم القوة الأساسية ومن الطبيعي ان نتأمل ان نقوم بالتغيير في البلديات لنقدم نموذجا انمائيا أفضل للمتن".

ولفت باسيل الى أنه "من الطبيعي ان يكون هناك ورشة انمائية كبيرة مضيفاً: "١٧ تشرين حرمتنا ان نكمل ورشة انمائية كبيرة ومنها سد بقعاتة الذي لا يجرؤون على استكماله لأنه مشروع بادر اليه التيار وطريق العطشانة بيت مسك، وطريق بعبدات بشلاما وصولا الى زحلة وطريق الضبية وصولا الى الرابية وقال: آمل ان تكون بدأت ورشة التغيير بالاتحاد وان تكون بخدمة كل الناس ونتمكن ان نقدم من خلال اللامركزية الأفضل للناس".

باسيل لفت الى أن "المتن فيه وفاء وسواء اختلفنا مع الناس او اتفقنا معهم بالسياسة ونرى ان هناك ثبات لدى الكثيرين، وهناك قوى تاريخية كالكتائب والقوميين ولديهم وجودهم".

باسيل اضاف: "لا يوجد تيار سياسي تعرض للخيانة مثلنا واسأل نفسي دائما لماذا نستأهل الخيانة؟"، وتابع: " اقول للموجودين ولكل الذين اقترعوا لنا وسيصوتون معنا في ٢٠٢٦ انتم عنوان الوفاء". باسيل أعلن عن وجود ثلاثة مرشحين محتملين في المتن بحسب الالية الداخلية وهم الكاثوليكي ادي معلوف، الارثوذكسي هشام كنج والماروني منصور فاضل ولديهم ثلاثة أشهر اختبار ليتواصلوا مع الناس خارج التيار ونتمنى لهم التوفيق".

واضاف: "هناك خيارات أساسية يجب أن يأخذها المسيحيون وما إذا كانوا سيكونون أداة وصل أم قطع، وتابع: التيار الوطني الحر كان أول من لم يهلل لمجيء نظام الجولاني احمد الشرع، واوضح: اتفهم ان يفرح اللبنانيون لسقوط نظام الاسد ولكن لا أفهم ان يهلل البعض لمجيء نظام الجولاني، لانهم يعتبرون ان الانسان كافر من لا يؤمن بعقيدتهم سواء كان سنياً ام شيعياً ام درزيا ومحلل قتله وهذا وليدة عقيدة حاربوا وقتلوا من اجلها ولن يتراجعوا عنها عندما يحكمون".

باسيل اعتبر أن "هذه الاحداث لا يمكن ان تجري على حدودنا مع سوريا ولا تنتقل الينا"، واضاف: "كنا لا نقبل ان نقول حلفاء حزب الله بل كنا نقول متفاهمين مع "حزب الله" وهم اليوم فخورون ان يقولوا عنهم رفاقهم ومن يسمي نفسه رفيقا لهم هو يتحمل مسؤولية كل ما يحصل بسوريا ومن خلايا إرهابية تنشأ بالبلد"، معتبراً أن "السيادي يطالب بوحدة سلاح على أرض لبنان ونحن اول المطالبين بذلك ولكن الا تتطلب السيادة التفكير بانسحاب إسرائيل من أراضينا المحتلة وبوقف اعتدءاتها؟؟"

وتابع: "حدث وقف إطلاق النار ولم ينفذ وكل الكلام لا اقوله الا لحفظ سيادة بلدنا لان المعتدي عليها هو الاسرائيلي.

واكد باسيل: صراخكم الذي سمعناه خارج الحكومة وسمعناه في جلسة المناقشة العامة لا يعفيكم من مسؤوليتكم في الفشل الحكومي ولعبتكم مكشوفة

من يريد أنْ يستقيل لعبته مكشوفة فليستقل اليوم ولا يغش الناس".

واضاف: "كان يقولون اننا شركاء حزب الله مع العلم انهم وكانوا شركاء معنا في الحكومة ولكن اليوم هم واياهم في الحكومة يعني انهم شركاء حزب الله، ونقول للقوات طالما انتم بالحكومة وتقبلون بسياساتها يعني انكم شركاء، انتم اليوم الذين "عيرتمونا" نقول لهم نحن خارج الحكومة وانتم واياهم شركاء". واضاف: للتغييريين نقول انتم اليوم بالحكومة وانتم جزء من المنظومة وانتم كلكم يعني كلكم ونحن لسنا جزءا منكم".

باسيل اعتبر أن "هذه سلطة عاجزة ان تنجز شيئا ففي موضوع السلاح وكل الدعم الخارجي وبوضع حزب الله لا يستطيعون ان يفعلوا اي شيء فهم إما متواطئون او عاجزون"، واضاف: "فليخبروني ما مشروعهم للمودعين، وحكومة حسان دياب وضعت خطة لازار وسقطت ولكن ما خطة هذه الحكومة؟ طالما القوانين التي قدمناهم وهم غير مستعدين لمناقشتها فمعنى ذلك انهم يعرفون الا أموال ستعود للمودعين".

وختم باسيل قائلا: بقدر ما تنمروا عليكم كتيار وطني حر بقدر ما ستضحكون عليهم، والمحزن أن الاوادم يصبحون ملاحقين فتسجن السلطة الشرعي فقط لانه تيار وطني حر وتحمي غير الشرعي"، مشيرا الى أنهم "مهما نكلوا فينا فحقيقتنا ستظهر والتيار سيبقى مستهدفا لأنه عنوان الاصلاح"، مشددا على أنه "يجب أن نبقى واعين للإستهداف وآلية تعييناتهم ظهرت على أنها اقتلاع التيار الوطني الحر".