Jul 16, 2025 1:31 PMClock
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باسيل من مجلس النواب: لم نلق أجوبة على أسئلتنا خلال كلمة رئيس الحكومة التي يسودها مغالطات كثيرة

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