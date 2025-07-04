Jul 4, 2025 11:28 AMClock
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باسيل من قصر بعبدا: نتمنى أن يتمسك حزب الله بالفرصة المتاحة ولا أحد مهزوم وإذا هزم فريق نهزم جميعًا فنريد كلنا أن نربح

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