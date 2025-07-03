Jul 3, 2025 10:04 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

باسيل من الديمان: نتشارك همّ الدولة التي تؤمن موارد لها بالطرق الشرعية وتوزعها بعدالة على المواطنين لا ان تترك المرتكبين يسيطرون على الموارد من امامها ويستعملونها لغاياتهم لا لصالح الدولة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o