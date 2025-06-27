Jun 27, 2025 9:35 PMClock
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النائب جبران باسيل عبر برنامج "جدل": مشكلة النظام السوري الحالي أنه يريد التجاوب مع مطالب الخارج وفي المقابل إذا ذهب بعيداً يصبح في مشكلة مع الفصائل ونتيجة هذين الحَدين يحصل ما يحصل

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