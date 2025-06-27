Jun 27, 2025 9:37 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

باسيل: لبنان ينتظر السلام العادل والشامل ولبنان لا يستطيع أن يكون خارجه ولا نريد لإسرائيل أن تتغطرس علينا وهي لا تريد دولاً قوية وطنية حولها بل فئات متناحرة تذبح بعضها

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o