Jul 31, 2025 10:30 PMClock
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باسيل: قبلت أن أخضع لعقوبات أميركية وأن لا آخذ البلد إلى حرب أهلية ورفضت الطلب الأميركي بقطع علاقتنا بحزب الله خلال 48 ساعة

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