May 5, 2025 6:24 PMClock
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باسيل في مؤتمر صحافي عن نتائج انتخابات جبل لبنان: نبارك للعهد والحكومة وللبنانيين بإجراء الانتخابات واحترمنا إرادة العائلات في المعيار البلدي الإنمائي

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