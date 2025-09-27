Sep 27, 2025 9:34 PMClock
أخبار محلية
  • Plus
  • Minus

باسيل في ذكرى استشهاد نصرالله: تفاهمنا واختلفنا ومحبة لبنان كانت تجمعنا

كتب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في الذكرى الأولى لاستشهاد السيد حسن نصر الله: تفاهمنا واختلفنا… إلتقينا وإفترقنا، بس محبة لبنان وحمايته كانوا دايماً من الثوابت يلي جمعتنا، لحد الاستشهاد.
الشهادة مقدسة عنا تجاه كل مين ضحى بحياته على تراب لبنان.

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o