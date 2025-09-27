كتب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في الذكرى الأولى لاستشهاد السيد حسن نصر الله: تفاهمنا واختلفنا… إلتقينا وإفترقنا، بس محبة لبنان وحمايته كانوا دايماً من الثوابت يلي جمعتنا، لحد الاستشهاد.
الشهادة مقدسة عنا تجاه كل مين ضحى بحياته على تراب لبنان.
Sep 27, 2025 9:34 PM
أخبار محلية
باسيل في ذكرى استشهاد نصرالله: تفاهمنا واختلفنا ومحبة لبنان كانت تجمعنا
