Jun 30, 2025 2:50 PMClock
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باسيل: طرح الموضوع بـ"معجّل مكرر" وتغييب اقتراحنا هو اجحاف لأن هذا القانون فيه خطف أو سلب للست مقاعد

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