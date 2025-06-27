Jun 27, 2025 9:37 PMClock
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باسيل رداً على سؤال حول دخول سوريا في الإتفاقات الإبراهيمية: أهم مما تفعله سوريا هو سقف المملكة العربية السعودية وما يريده لبنان وقف الإعتداء وعدم التوطين وعلينا التضامن مع الجو العربي العام

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