Jun 27, 2025 9:51 PMClock
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باسيل: بالقانون الدولي أي لاجىء يفقد الأسباب التي دفعته للجوء يصبح وضعه غير شرعي واليوم 80% من السوريين في لبنان لا يملكون إقامة وبالتالي فإن وضعهم غير شرعي

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