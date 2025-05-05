May 5, 2025 6:27 PMClock
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باسيل: النتائج تدلّ على انتشار "التيار" في كلّ جبل لبنان وأنه لا يزال القوة الأساسية وإذا كنا خسرنا مدناً أساسية فقد دخلنا في انتخاباتها بهدف تأكيد وجودنا مقابل تحالفات كبيرة معروفة

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