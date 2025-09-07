انتقد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في كلمته من بقعتوتة الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمرّ بها اللبنانيون، معتبراً أنّ “الناس خُسرت في الحرب رغيف الخبز والمال، واليوم تُسلب الكهرباء والمياه”.

وقال باسيل في كلمة له: “كل بساطة، يلي بالحرب قشطونا رغيف الخبز والمال، اليوم بالسلم عم يقشطونا المي والكهرباء. مسؤوليتكم، واجا دوركم. شو بدكن تقولوا للناس العطشانية اللي عم تدفع مليارات الدولارات صهاريج مي، وغير مليارات الدولارات فواتير كهرباء، لكن الكهربا عن شو بتمشي؟ أقسموا ما بدن يجيبوا الكهرباء…”.