Jul 15, 2025 1:20 PMClock
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باسيل: الحكومة متفرّجة وهي تملأ الشواغر بالمحسوبيّات وملفّ التعيينات يتحدّث عن نفسه وعندما مثّلنا المسيحيّين كتيّار في السلطة "ما صار تعيين من دون موافقتنا"

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