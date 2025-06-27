Jun 27, 2025 9:38 PMClock
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باسيل: الجملة التي قالها أشرف ريفي تعبِّر عن الإسلام اللبناني عندما قال نحن أول من سنواجه "داعش" في حال دخولها إلى لبنان

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