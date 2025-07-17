استقبل رئيس التيار "الوطني الحر" النائب جبران باسيل، بحضور النائبين أسعد ضرغام وجيمي جبور، ونائبة الرئيس للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي ومنسق هيئة قضاء عكار علاء إبراهيم، وفداً من بلدية عكار العتيقة برئاسة محمد الشعار، ورئيس رابطة مخاتير الجومة ذو الفقار الزين والمختار مشهور العك والأعضاء.

كما إستقبل، بحضور كل من النائب سيزار أبي خليل وكتيلي، ومنسق هيئة قضاء عاليه باسكال أنطون، وأمين سر مجلس قضاء عاليه رامي متى، وفداً من بلدية حومال برئاسة ناجي أبو أنطون ومختار البلدة جوزيف فغالي وأعضاء البلدية.

كذلك التقى باسيل وفداً من بلدية عين الجديدة برئاسة إيلي جبور يرافقه أعضاء البلدية ومنسق التيار في البلدة ناجي كرم.

وختاماً إستقبل وفداً من بلدية بخشتيه برئاسة رولا كرم، يرافقها أعضاء البلدية والمختار بسام الصليبي ومنسقة التيار في البلدة حياة كرم.