أكد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أن “الحكومة الجديدة أمام خيار صعب في ملف الكهرباء”، مشدداً على “ضرورة مواصلة تنفيذ مشاريع التيار لضمان توفير الكهرباء في لبنان”.

وأضاف أن “االتيار هو تيار السيادة وسيبقى كذلك في وجه كل معتد، في وجه سوريا عندما تمد يدها على لبنان ان كانت مع الأسد أو الشرع، ومع علاقات ممتازة مع سوريا مع الاسد او الشرع في حال أقامت علاقات ندية معه”.

وأشار باسيل إلى أن “تعطيل الطرق والاحتجاجات في 17 تشرين أدى إلى إفقار الدولة وتعطيل المشاريع، لكنه أكد استمرار التيار في إنجاز الخطط المتعلقة بالكهرباء والمياه وفق العلم والمنطق”.