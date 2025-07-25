Jul 25, 2025 7:35 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

باريس ولندن وبرلين: نعارض بشدة كل الجهود الرامية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o