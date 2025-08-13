تشهد دول الشرق الأوسط موجة حرّ غير مسبوقة دفعت درجات الحرارة إلى أرقام قياسية بفعل ظاهرة "القبة الحرارية" التي حبست الهواء الساخن فوق المنطقة ومنعت تسرب الكتل الباردة.

وسجل العراق 52.6 درجة في الجنوب، والكويت فوق 50 في الجهراء ومطار الكويت، فيما بلغت الحرارة في صعيد مصر 49 مع شعور حراري شديد، وسجلت بادية الأردن 43 والعاصمة عمان 42. كما تجاوزت سوريا وفلسطين معدلاتهما السنوية بـ8–10 درجات، وكذلك لبنان حيث وصلت درجات الحرارة في الداخل إلى 48 درجة.

سجلت عدة دول في المغرب العربي ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة على مدار يومين، حيث بلغت في المغرب 47 درجة في تاتا وأكثر من 45 في فاس ومراكش، مع استمرار أجواء تتجاوز 40 في مناطق واسعة. وفي الجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا، أفادت تقارير مناخية بارتفاع غير معتاد وطقس جاف أثر على الزراعة، خصوصا في شمال غرب الجزائر وشمال شرق ليبيا، رغم غياب بيانات محلية دقيقة لدرجات الحرارة المسجلة.